Dai 12,3 gradi di Villanova Strisaili, in Ogliastra – che si conferma la località più fresca in questa estate torrida in Sardegna – ai 29,4 di Castiadas, località Minni Minni.

Questa la forbice delle temperature minime registrate nell’Isola dalla rete regionale delle centraline dell’Arpas: i dati sono riferiti alla notte appena trascorsa, tra il 17 e oggi (18 luglio).

La maggiore escursione termica è rivelata dalle stazioni di Oliena e di Dorgali-Filitta: la massima, in queste zone, nel pomeriggio di ieri è stata di 45 gradi, tra le più alte della Sardegna. Con il buio la colonnina è scesa fino a 17. Notte fresca anche a Gavoi, che ha fatto segnare 13 gradi.

Si è respirato anche a Orani, che con il sole è tra le località più calde dell’ultima settimana: 17,9 gradi di minima. I benefici del vento da nord si sono sentiti anche nell’Oristanese: a Palmas Arborea colonnina al minimo a 17,6 gradi.

La maggior parte dell'Isola però non è mai scesa al di sotto dei 20 gradi: anche Fonni nella notte non ha visto una temperatura inferiore ai 28,3 gradi.

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