La direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del ministero dei Trasporti ha aggiudicato, lo scorso 15 settembre, il servizio pubblico di trasporto marittimo di passeggeri, veicoli e merci tra Civitavecchia, Arbatax e Cagliari e viceversa e tra Napoli, Cagliari e Palermo e viceversa con obblighi di servizio pubblico per la continuità territoriale marittima.

Entrambe le gare sono andate a Grimaldi Euromed Spa, che ha gestito il servizio sino ad oggi e continuerà a farlo per altri cinque anni, con tre corse alla settimana.

Risulta ancora aperta la procedura per l'aggiudicazione della tratta tra Genova e Porto Torres e viceversa per un valore complessivo dell'appalto di 54.887.902 euro. Attualmente questo collegamento in continuità marittima è effettuato da Tirrenia.

(Unioneonline)

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