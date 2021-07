27 sono gli incendi che oggi si sono sviluppati in Sardegna, in 4 di questi si è reso necessario l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale.

Le fiamme si sono registrate a Bottidda, in località “Badu Erveghes”, dove è arrivato un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Anela; a Laerru, nella zona di “S’Apru”, dove ha operato un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Tempio; a Furtei, in località "Cuccuru Cabois". Sul posto sono intervenuti cinque elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Villasalto, Marganai, Sorgono, Fenosu, e Super Puma. In aggiunta anche due Canadair CAN20 e CAN24 provenienti da Olbia. Infine a Ploaghe, in località “C. Sini”. Presenti tre elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Bosa, Alà dei Sardi e Limbara. Sono intervenuti inoltre due Canadair CAN25 e CAN27 provenienti da Olbia.

