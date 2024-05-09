Tajani: "Soddisfatto per le parole degli USA su Falcinelli"

(Agenzia Vista) Roma, 8 maggio 2024 Sul tema dell’arresto di Matteo Falcinelli a Miami, e delle modalità dello stesso, si è espresso il ministro degli Esteri Tajani a margine dell’assemblea di Confcooperative: “Ho colto con soddisfazione le dichiarazioni che sono state fatte oggi negli Stati Uniti, il Governo Federale ha parlato di indagine interna, quindi ha risposto positivamente alla nostra richiesta di chiarimenti che abbiamo fatto all’ambasciatore degli Stati Uniti e le parole che arrivano da Washington vanno nella direzione da noi richiesta, nella direzione del giovane italiano arrestato nel mese di gennaio con dei modi che a me non sono piaciute”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev