Cronaca Sardegna

Sub dispersi a Villasimius: motovedette, elicotteri e robot sottomarini per le ricerche

06 maggio 2024 alle 11:54aggiornato il 24 maggio 2026 alle 11:46

Imponente dispiegamento di uomini e mezzi per la ripresa delle ricerche di Stefano Bianchelli e Mario Perniciano, i due sub dispersi da ieri nel mare tra l'isola dei Cavoli e Serpentara, a Villasimius.

In acqua ci sono  la Motovedetta della Guardia Costiera di Cagliari e  i sommozzatori dei Vigili Del Fuoco,  supportati da un elicottero della 4 Sezione Volo Guardia Costiera di Decimomannu e da un  elicottero dei vigili del fuoco. A battere la costa anche volontari dei centri diving della zona.

È in arrivo dal Comando dei Vigili del Fuoco di Genova un Rov (remotely operated vehicle), un veicolo a comando remoto subacqueo.

 

Tags:

Sub dispersi

Villasimius

Ricerche