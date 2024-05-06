Sub dispersi a Villasimius: motovedette, elicotteri e robot sottomarini per le ricerche

Imponente dispiegamento di uomini e mezzi per la ripresa delle ricerche di Stefano Bianchelli e Mario Perniciano, i due sub dispersi da ieri nel mare tra l'isola dei Cavoli e Serpentara, a Villasimius.

In acqua ci sono la Motovedetta della Guardia Costiera di Cagliari e i sommozzatori dei Vigili Del Fuoco, supportati da un elicottero della 4 Sezione Volo Guardia Costiera di Decimomannu e da un elicottero dei vigili del fuoco. A battere la costa anche volontari dei centri diving della zona.

È in arrivo dal Comando dei Vigili del Fuoco di Genova un Rov (remotely operated vehicle), un veicolo a comando remoto subacqueo.