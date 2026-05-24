Uomo spara fuori dalla Casa Bianca, ucciso dal Secret service

Roma, 24 mag. (askanews) - La polizia e le forze di sicurezza hanno circondato la Casa Bianca a Washington dopo che un uomo ha esploso colpi di arma da fuoco verso gli agenti. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si trovava in quel momento all'interno, impegnato a negoziare un accordo con l'Iran. La polizia ha isolato l'accesso alla Casa Bianca. Secondo un alto funzionario dell'amministrazione citato da Fox News un uomo armato si è avvicinato al lato ovest del compound e ha sparato tre colpi. Gli agenti del secret service, responsabili della sicurezza presidenziale, hanno risposto al fuoco e colpito l'uomo uccidendolo, mentre un passante è stato colpito durante lo scontro a fuoco e sarebbe secondo i media Usa in condizioni critiche. L'attentatore non ha mai violato il perimetro di sicurezza della Casa Bianca.L'uomo è stato identificato come Nasire Best, 21 anni, secondo quanto riferito alla Cnn che ha citato tre fonti. Best aveva già avuto precedenti con il secret service, tra cui un episodio risalente al giugno 2025 in cui aveva bloccato una corsia d'accesso alla Casa Bianca. Dopo aver affermato di essere Dio , era stato fermato e ricoverato presso un Istituto psichiatrico di Washington.Trump è stato già oggetto di tre tentativi di omicidio, l'ultimo dei quali è avvenuto il 25 aprile, quando un uomo armato ha fatto irruzione in un posto di controllo di sicurezza in un hotel dove Trump stava partecipando a un gala per i media, ma è stato fermato prima di potersi avvicinare alla sala. Nel luglio 2024, Trump è stato preso di mira durante un comizio elettorale a Butler, in Pennsylvania. Un uomo armato ha sparato diversi colpi, uccidendo un membro del pubblico e ferendo leggermente all'orecchio l'allora candidato. Pochi mesi dopo, un altro uomo armato è stato arrestato su un campo da golf di West Palm Beach dove Trump stava giocando una partita.