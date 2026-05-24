Da Amici a Cagliari, Angie incontra i fan: «Felice di tornare a casa»

Dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, il ritorno a casa si è trasformato in un vero bagno d’affetto per Angie. Oggi pomeriggio, alla Mondadori Bookstore, la cantante ha incontrato i fan arrivati da tutta la Sardegna per il firma copie del suo nuovo progetto musicale.

Tanti i giovani presenti nel punto vendita di via Roma, tra cd, selfie, autografi e abbracci. «Sono molto emozionata, e sono felicissima di essere in Sardegna. Non vedevo l’ora di tornare a casa e rivedere il mare», ha raccontato Angie poco prima di incontrare i fan.

La cantante di Uta, al secolo Angelica Ibba, si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie al percorso nella scuola di Amici, dopo le esperienze tra talent e musica live iniziate già da giovanissima.

Il servizio completo con le interviste e le immagini del firma copie sarà in edicola domani su L’Unione Sarda.