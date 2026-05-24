La Sardegna è il sogno dei vacanzieri: sarà una stagione ''last minute''

C'è curiosità per scoprire le ultime tendenze in materia di vacanza e accogliere così nuovi flussi di visitatori, provenienti da paesi che scelgono la destinazione isolana per la prima volta. La Sardegna conferma di avere delle grandi potenzialità anche se le fibrillazioni in Medioriente hanno attivato una politica fatta di cancellazioni improvvise e di possibili rincari da parte delle compagnie, a causa del caro carburante. I viaggiatori quindi sono molto attenti ai prezzi, ma secondo Federalberghi i dati relativi alle prenotazioni risultano favorevoli. Il volo dagli Stati Uniti schiude le porte ai turisti definiti ''altospendenti'' per le loro abitudini e possibilità economiche. Loro cercano esperienze, sensazioni fra cibo, natura e benessere ma pretendono servizi di livello superiore. Per questo serve però un salto di qualità da parte di tutto il sistema ricettivo. Alla tratta intercontinentale diretta dal ''John Fitzgerald Kennedy'' ha subito risposto il volo inaugurale proveniente da Dubai, giunto a Olbia con 150 passeggeri. Intervista a Paolo Manca presidente regionale di Federalberghi.