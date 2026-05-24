Vittoria Luna Rossa: a Cagliari esplode la festa

Al momento della verità, Luna Rossa vince con le sue stelle, quelle che tutti aspettavano: Peter Burling, Ruggero Tita, Vittorio Bissaro e Umberto Molineris. Sono loro a trionfare in rimonta a Cagliari nelle prime gare preliminari della Louis Vuitton 38/a America's Cup, che si riproporranno dal 24 al 27 settembre a Napoli.

Per Luna Rossa champagne a bordo dopo la vittoria, e grande entusiasmo al porto di Cagliari per l'arrivo degli 'eroi' in grigiorosso. Sirene a tutto spiano dalle imbarcazioni in porto e applausi da stadio. Per Max Sirena uno scenario da brivido, quello offerto dalla Sardegna in questi giorni: "Una roba del genere non si è vista nemmeno a Barcellona: tutta la città coinvolta ed entusiasta, bellissimo".