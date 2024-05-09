Salario minimo, Schlein: "Riporteremo la legge in Parlamento con le firme dei cittadini"

(Agenzia Vista) Roma, 09 maggio 2024 "Insieme alle altre opposizioni abbiamo presentato una legge sul salario minimo, che la destra guidata da Giorgia Meloni ha deciso di affossare in Parlamento. Abbiamo deciso di riportarcela con la forza di migliaia di firme di cittadine e cittadini e sfidarli. Vediamo se avranno ancora il coraggio di portare la faccia dall'altra parte. Sotto i 9 euro non è lavoro ma è sfruttamento e non può essere legale" lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev