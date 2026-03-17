Regione, primo via libera in Giunta alla privatizzazione degli aeroporti: ''decollo'' tra i veleni

Scatta l'operazione ''aeroporti ai privati'' con il primo via libera della Giunta Todde. Approvata la delibera che stabilisce tappe e condizioni per l'ingresso della Regione nella gestione della rete unica, insieme al fondo Ligantia F2i. Anche Sinistra Futura, che aveva manifestato perplessità, ha dato l'assenso, una volta acquisita la documentazione richiesta per gli approfondimenti. Il percorso verso la holding durerà circa sei mesi il tempo di ottenere tutti i pareri necessari. Critiche, anche da Roma, dalle opposizioni che parlano di un'operazione condotta dalla Giunta senza trasparenza.

Interviste a:

ROBERTO LI GIOI, PRESIDENTE COMMISSIONE TRASPORTI CONSIGLIO REGIONALE

LUCA PIZZUTO, SEGRETARIO SINISTRA FUTURA SARDEGNA

SALVATORE DEIDDA, PRESIDENTE COMMISSIONE TRASPORTI CAMERA DEPUTATI

STEFANO TUNIS, CONSIGLIERE REGIONALE SARDEGNA AL CENTRO 20VENTI