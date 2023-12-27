I cani antidroga in azione a Castiadas davanti ai piccoli scout

Rispetto delle leggi e importanza dell’educazione alla solidarietà sociale: sono alcuni dei temi che hanno dominato la giornata del campo invernale degli scout di Santuidu, trascorsa a Castiadas tra Sa Mandria e vecchie carceri.

I ragazzi hanno visitato il museo della ex colonia penale dismessa nel 1956: la responsabile Anna Palita ha raccontato la vita e le attività dei reclusi che in quegli anni, tra le tante attività, hanno bonificato i terreni allora paludosi e impraticabili e costruito strade per permettere il collegamento dei vari territori. È stata poi eseguita una dimostrazione pratica dove i cani Leo e Krisnha dal Nucleo Cinofili della Polizia Penitenziaria hanno ritrovato delle sostanze stupefacenti precedentemente nascoste: gli addestratori hanno illustrato le tecniche operative e evidenziato gli effetti devastanti delle sostanze stupefacenti.