TG VIDEOLINAUltime Edizioni
Edilizia, Capaccioli (Asacert): WallmanW certezza professionale
13 marzo 2026 alle 16:05aggiornato il 24 maggio 2026 alle 22:01
Roma, 13 mar. (askanews) - "E' stata certezza professionale al settore su fune. Grazie ad Acrobatica, da oggi, diamo vita ad una vera rivoluzione nel settore della formazione tecnica. Non parliamo solo di certificare una professionalità, ma di contribuire a creare una nuova cultura del lavoro, fondata su competenza, sicurezza e valore umano. La certificazione è uno strumento di giustizia professionale, perché valorizza il merito, rende accessibile l'eccellenza e costruisce una nuova narrazione del mestiere edile, capace di coniugare tradizione e innovazione. In ASACERT siamo orgogliosi di contribuire a questo cambiamento."Così Fabrizio Capaccioli, Ad di ASACERT, in occasione del lancio della certificazione professionale di "WallmanW" con EdiliziAcrobatica.