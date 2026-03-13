Progetto ''Twin it'': Santu Antine in 3D nella Digital Library europea
Presentato a Torralba il progetto per la realizzazione della copia in 3D della Reggia nuragica di Santu Antine a Torralba, scelta per rappresentare il patrimonio culturale italiano della campagna ''Twin It!'', gestita della Fondazione Europeana. Santu Antine farà parte della Digital Library che sarà presentata a Cipro a maggio.
GIULIANO ROMALLI DIRETTORE DIGITAL LIBRARY - ECOSISTEMA DIGITALE PER LA CULTURA
MONICA STOCHINO SOPRINTENDENTE PROVINCE SASSARI E NUORO