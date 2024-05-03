Spettacoli

David, Mattarella: "Premi a donne? Non un bel segnale, ma la normalità"

03 maggio 2024 alle 16:11aggiornato il 24 maggio 2026 alle 15:02

"Si potrebbe dire: tre donne premiate, un bel segnale; ma non lo farò, mi apparirebbe improprio e riduttivo, perché quanto avvenuto va considerato nella normalità".

Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia al Quirinale per le candidature ai David di Donatello, rivolgendo i suoi "complimenti a chi ha ricevuto i premi già assegnati: Paola Cortellesi, Margherita Giusti, Justine Triet".

(Unioneonline)

 