C’è un profumo che racconta Cagliari meglio di mille parole: quello de La Cagliaritana, la pizzetta di pasta sfoglia per eccellenza. Dorata e friabile, da generazioni accompagna i riti quotidiani dei cagliaritani, e oggi questa icona del gusto ha finalmente un nome e un’identità forte.

Nata per dare voce e valore alla ricetta autentica, La Cagliaritana non è solo una pizzetta: è un simbolo culturale che unisce la storia della città a una visione moderna e inclusiva. Grazie alla sua ricetta, è un prodotto naturalmente vegano e capace di incontrare le esigenze alimentari contemporanee senza rinunciare al sapore che l’ha resa celebre.

Con l’arrivo della bella stagione, La Cagliaritana si conferma la compagna ideale per ogni momento della giornata, pronta a farsi ambasciatrice della cultura gastronomica sarda anche oltre i confini dell’isola.

La Cagliaritana. Cagliari, in un solo morso.

Informazione promozionale a cura di Appetithouse

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