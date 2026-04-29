Ha 21 anni ed è stato fermato con l’accusa di aver sparato con una pistola a pallini contro due iscritti all’Anpi nel pomeriggio di sabato 25 aprile, durante la manifestazione per la Festa della Liberazione a Roma. La svolta nelle indagini è arrivata dopo gli spari che hanno colpito Rossana Gabrieli e Nicola Fasciano, 62 e 66 anni, rimasti feriti in modo lieve.

Il giovane avrebbe ammesso le sue responsabilità e ha riferito di far parte della «Brigata Ebraica». Decisive le immagini della videosorveglianza: gli investigatori, dopo aver acquisito i filmati, sono risaliti alla targa dello scooter bianco guidato dal giovane.

I pm, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi, contestano il reato di tentato omicidio al 21enne. Nelle contestazioni anche il reato di detenzione di armi.

***Notizia in aggiornamento***

(Unioneonline)

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