Rimodellare il corpo da Lena Dermo Beauty: la rivoluzione si chiama Endospheres
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Sentirsi bene con il proprio corpo è il primo passo per vivere con energia e fiducia. Spesso, però, dieta e sport non bastano a contrastare inestetismi ostinati come cellulite, ritenzione idrica o perdita di tono. La soluzione arriva dalla scienza estetica: si chiama Endospheres Therapy ed è il cuore dei trattamenti d’eccellenza da Lena Dermo Beauty a Selargius.
Non è un semplice massaggio, ma una tecnologia avanzata a microvibrazione compressiva. Il trattamento agisce proprio dove i liquidi ristagnano e le cellule adipose creano l'antiestetico effetto "buccia d'arancia".
Il risultato? Una stimolazione profonda della microcircolazione che drena i tessuti e leviga la pelle già dalle prime sedute.
Da Lena Dermo Beauty sappiamo che ogni corpo ha la sua storia. Per questo non proponiamo pacchetti standard, ma percorsi personalizzati.
Il team di Lena Dermo Beauty ti aspetta per una consulenza e prova gratuita.
Lena Dermo Beauty – Viale Trieste 2, Selargius - Tel. 351 216 3642
Informazione promozionale a cura di Lena Dermo Beauty