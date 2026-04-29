Un soldato americano di stanza a Fort Polk, in Louisiana, è stato arrestato la scorsa settimana dopo aver comunicato agli utenti della popolare piattaforma di messaggistica Discord il suo piano di compiere una strage in una sinagoga. La notizia è riportata dai media israeliani. Jakob Marcoulier, 22 anni, è stato arrestato giovedì e accusato di aver trasmesso minacce attraverso il commercio interstatale, dopo che il National Threat Operations Center dell'FBI aveva ricevuto una segnalazione a febbraio riguardo alle sue minacce contro le sinagoghe, secondo quanto riportato dalla Procura degli Stati Uniti per il Distretto Occidentale della Louisiana.

Secondo i documenti del tribunale, l'FBI ha ottenuto delle registrazioni audio da Discord in cui Marcoulier avrebbe affermato: «Dopo questa missione, se gli ebrei avranno ancora il controllo del nostro governo, entrerò in una sinagoga con il mio AK, con un caricatore a tamburo da 75 colpi e tutti i miei caricatori di riserva, con le mie piastre balistiche di livello quattro e il mio elmo da haka di livello tre plus, e ucciderò ogni singolo ebreo che conosco all'interno di quella sinagoga. Questo è il mio obiettivo nella vita».

Durante le comunicazioni, Marcoulier disse agli altri utenti: «Voi non farete mai niente, ma io sì. Devo solo portare a termine questa faccenda. Devo tornare all'estero e fare quello che devo fare. E poi mi vedrete al telegiornale. Ve lo prometto».

(Unioneonline)

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