Il recente disegno di legge S.1184 è una svolta nel mercato immobiliare.

In effetti, con la modifica degli articoli 561 e 563 del Cod.Civ., si è disposta l'eliminazione del rischio dell’azione di restituzione contro i terzi acquirenti di immobili donati e subentrerà un sistema di compensazione economica.

Vendere o acquistare un immobile proveniente da donazione sarà più sicuro: i diritti degli acquirenti saranno tutelati, le ipoteche resteranno valide e la circolazione dei beni sarà semplice e trasparente.

Questa novità normativa si inserisce in un momento positivo, caratterizzato da una domanda in crescita e tempi di vendita rapidi.

Ecco che, per chi aveva rinunciato alla vendita di un immobile donato, i tempi, ora, sono giusti per agire.

