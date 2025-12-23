VaiOnline
Il progetto
24 dicembre 2025 alle 00:43

Cagliari, al Poetto la nuova vita del Marino 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’ultima autorizzazione, quella definitiva, l’ha firmata il Comune di Cagliari il 17 dicembre: al Poetto può cominciare la riqualificazione dell’ex ospedale Marino. Sono 12.488 metri quadrati, di cui il 73% di aree scoperte. Prenderà forma un hotel a cinque stelle lusso, da 60 suite per 127 posti letto. Il bando della Regione l’ha vinto a novembre 2021 la Colonia Hotel srl, società che fa capo all’imprenditore Sergio Zuncheddu, editore del Gruppo L’Unione Sarda. L’inizio dei lavori è previsto nei primi mesi del 2026. La struttura sarà operativa dalla stagione 2027.

alle pagine 32, 33

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Per l’esponente del Psd’Az la Regione perderà ogni possibilità di controllo

«La fusione degli scali sardi è un’operazione di potere»

L’ex assessore Moro attacca: è una speculazione in un settore strategico, così si penalizza chi viaggia 
Lorenzo Piras
Governo

Manovra da 22 miliardi, ok dopo le tensioni

Giorgetti: «Fatte cose impossibili». Rischio anticostituzionalità, salta la norma sulle Authority 
le storie

Natale senza tetto«Sotto un ponte anche nelle feste»

I volontari della Croce Rossa  in soccorso degli indigenti 
Mauro Madeddu
La storia

Natale in Sardegna per l’emigrato ricoverato a Berlino

Manuel Desogus è rientrato grazie alla raccolta fondi sul web 
Giovanni G. Scanu
Il menu

Per le feste in tavola regna la tradizione: «Largo ai cibi sardi»

Bottarga, ravioli, agnello e seadas: le scelte per pranzi e cene di Natale 
Sara Marci
Il provvedimento

I bimbi restano nella casa protetta

Famiglia nel bosco, a Natale il padre potrà incontrare i figli e la moglie 