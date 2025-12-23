Cagliari, al Poetto la nuova vita del Marino 

L’ultima autorizzazione, quella definitiva, l’ha firmata il Comune di Cagliari il 17 dicembre: al Poetto può cominciare la riqualificazione dell’ex ospedale Marino. Sono 12.488 metri quadrati, di cui il 73% di aree scoperte. Prenderà forma un hotel a cinque stelle lusso, da 60 suite per 127 posti letto. Il bando della Regione l’ha vinto a novembre 2021 la Colonia Hotel srl, società che fa capo all’imprenditore Sergio Zuncheddu, editore del Gruppo L’Unione Sarda. L’inizio dei lavori è previsto nei primi mesi del 2026. La struttura sarà operativa dalla stagione 2027.

