Il Direttore generale del Ministero della Sanità ha espresso parere positivo in merito alla richiesta di sospensione degli atti di nomina del Direttore generale della ASL n°8 di Cagliari, del Direttore generale della ASL Gallura e del Direttore generale di Areus, in accoglimento del ricorso straordinario al presidente del Consiglio di Stato formalizzato dagli avvocati Matilde Mura e Giulia Atzori, per Marcello Tidore, Marcello Acciaro e Simonetta Bettelini.

Secondo quanto si legge nel parere, di 10 pagine, il Ministero ha ritenuto inefficaci le nomine dei nuovi Direttori generali, rilevando che esse non potessero essere disposte dalla Giunta regionale perché la Corte Costituzionale, nel dicembre del 2024, aveva annullato la legge regionale in forza della quale la stessa Giunta ha nominato i nuovi Direttori generali.

Il Ministero ha dunque espresso parere positivo alla reintegrazione immediata dei Direttori generali decaduti sul rilievo che l'attesa della decisione nel merito del ricorso straordinario avrebbe pregiudicato in modo definitivo l'interesse dei Direttori generali decaduti allo svolgimento dell'incarico, interesse, questo, che secondo il Ministero «non riveste solo natura retributiva, ma implica considerazioni di prestigio pubblico e curriculare».

Ora dovrà arrivare il decreto immediato di reintegro, con la pronuncia cautelare del presidente del Consiglio di Stato, in attesa che il ricorso venga valutato nel merito.

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