Periodi di grande crisi possono portare a cambiamenti inaspettati che, a loro volta, si trasformano in opportunità di crescita. È il caso della transizione energetica, che renderà più semplice, sostenibile e conveniente, anche dal punto di vista economico, la vita delle persone, delle aziende e delle pubbliche amministrazioni.

Tutto ciò sarà reso possibile dall’adozione di soluzioni integrate di elettrificazione degli usi. Per accelerare questo processo, Enel X, insieme ad Enel ed altre società del gruppo, dà più di un anno ha presentato e avviato un progetto all’avanguardia: Elettrificazione verde della Sardegna. Un progetto che punta, entro il 2030, a cambiare il modello energetico dell’isola, affrancandola dal gas.

Combinando commodity e tecnologia, considerando le specifiche caratteristiche e necessità dell’isola, Enel X ha sviluppato le soluzioni più convenienti ed efficienti per promuovere l’elettrificazione degli usi in Sardegna. Il risultato è un’offerta incentrata sul concetto di sostenibilità economica e ambientale: in altre parole, Enel X propone soluzioni convenienti economicamente per il cliente che utilizzano energia elettrica 100% da fonti rinnovabili e riducono o azzerano le emissioni di CO2.

Per i privati cittadini , l’offerta prevede soluzioni per riscaldare/rinfrescare la casa, cucinare e produrre acqua calda abbinate alla commodity. Questa combinazione, unita agli incentivi, garantisce grande convenienza sul prezzo di acquisto.

, l’offerta prevede soluzioni per riscaldare/rinfrescare la casa, cucinare e produrre acqua calda abbinate alla commodity. Questa combinazione, unita agli incentivi, garantisce grande convenienza sul prezzo di acquisto. Per le aziende , Enel X propone l’elettrificazione dei processi produttivi ai clienti industriali, mentre in ambiti come il terziario o l’alberghiero l’offerta si concentra principalmente su riscaldamento/raffrescamento edifici e sull’elettrificazione della flotta aziendale.

, Enel X propone l’elettrificazione dei processi produttivi ai clienti industriali, mentre in ambiti come il terziario o l’alberghiero l’offerta si concentra principalmente su riscaldamento/raffrescamento edifici e sull’elettrificazione della flotta aziendale. Per la pubblica amministrazione, l’offerta prevede servizi e tecnologie, come i bus elettrici per il trasporto pubblico urbano o le pompe di calore per il raffrescamento di edifici pubblici, che supportano l’evoluzione delle città sarde in smart city efficienti, sostenibili, a misura di cittadino.

Infine, Enel X punta sulla promozione e diffusione delle comunità energetiche rinnovabili in Sardegna, grazie alle quali cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni possono produrre, consumare e condividere energia elettrica sostenibile. Questo importantissimo strumento garantisce agli iscritti un risparmio in bolletta fino al 15%, oltre a significativi vantaggi ambientali e soprattutto sociali.

© Riproduzione riservata