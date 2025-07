Un altro colpo in mezzo al campo: Luca Tedde un nuovo giocatore del Bonorva che prepara la nuova stagione di Promozione. Classe 1993, sassarese, centrocampista di qualità e con un curriculum che parla da solo: ha un passato in Serie D col Latte Dolce, una vittoria del campionato di Eccellenza con l’Atletico Uri, un secondo posto e playoff con il Sorso in Eccellenza, una vittoria del campionato di Promozione col Tempio

Nell’ultimo anno Tedde ha giocato sempre in Promozione con la maglia dell’Usinese. Una carriera ricca di esperienza, personalità e successi.

© Riproduzione riservata