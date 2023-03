Digitali, efficienti e vivibili. Luoghi in cui i servizi vengono erogati in base alle effettive necessità delle persone, le emissioni sono ridotte o azzerate, l’energia viene prodotta da fonti sostenibili e usata in maniera efficace. Le pubbliche amministrazioni della Sardegna sono chiamate a cogliere le opportunità della sostenibilità favorendo l’evoluzione delle città in smart city. Un cambiamento tanto vantaggioso quanto necessario per vincere le sfide poste dalla transizione energetica.

Ecco, quindi, che il futuro dei centri urbani sardi è destinato a una sostanziale trasformazione, che porti a un nuovo modello di città sostenibile e smart.

Per affrontare le sfide complesse che porteranno alla transizione, le pubbliche amministrazioni, locali e nazionali, potranno lavorare su due aree per trovare le soluzioni più utili a raggiungere la trasformazione, necessaria ma allo stesso tempo entusiasmante, in città sostenibile.

Semplificazione dei processi amministrativi. Questo tipo di semplificazione permetterà di avere un maggiore supporto da parte dei privati ai processi di trasformazione delle città. Agevolare il coinvolgimento dei privati è fondamentale perché le pubbliche amministrazioni, pur avendo la possibilità di agire, spesso non hanno gli strumenti e le capacità per affrontare le dinamiche dell’evoluzione in smart city. Ecosistema integrato di soluzioni. Le soluzioni devono permettere alle pubbliche amministrazioni di digitalizzare, efficientare e far diventare sostenibile ogni aspetto di un centro urbano grazie all’impiego di tecnologie integrate per una gestione agile ed efficiente di tutto il sistema città/comune.

Tali elementi, combinati tra loro, consentono di dare la spinta decisiva alla trasformazione delle città e al loro sviluppo sostenibile, rispondendo ai nuovi bisogni dei cittadini.

Enel X supporta le amministrazioni pubbliche della Sardegna nell’intero processo di trasformazione delle città, mettendo a disposizione le sue competenze progettuali, gestionali, realizzative e finanziarie.

Significa che Enel X fornisce soluzioni per l’illuminazione pubblica intelligente e/o adattiva, per l’efficienza energetica degli edifici, per la realizzazione e la crescita delle comunità energetiche rinnovabili, per il passaggio necessario al trasporto pubblico sostenibile. In definitiva, queste soluzioni permetteranno alle città della Sardegna di diventare delle smart city digitali, interconnesse, vivibili, chiave per un futuro sostenibile.

