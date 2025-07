Poetto, i bagnanti bocciano i bagni pubblici 

In giro per la Sardegna sono molte le spiagge che non offrono nemmeno un bagno. Ecco perché sette servizi igienici, al Poetto di Cagliari, possono sembrare sufficienti. Così non è per il numero dei bagnanti e per il fatto che il lungomare del capoluogo era stato rilanciato per vivere tutto l’anno. I servizi non sono presidiati: ecco perché le condizioni igieniche lasciano molto a desiderare, complice la maleducazione di chi non tira nemmeno lo sciacquone. Il risultato è che molti evitano i bagni pubblici, scegliendo la solita alternativa: i bisogni si fanno in mare.

