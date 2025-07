Al via oggi a Roma la conferenza sulla ripresa dell’Ucraina: parteciperà anche Ursula von der Leyen con gran parte della Commissione europea, previsto l’intervento della premier Meloni. Zelensky nella capitale per il vertice vede Mattarella e il Papa. Leone XIV ribadisce l’offerta del Vaticano come sede dei colloqui di pace. Il presidente della Repubblica: «Italia ha posizione ferma, la vostra sicurezza è anche la nostra».

