La Maddalena brucia ancora, abitazioni evacuate 

Gallura nella morsa degli incendi. In meno di ventiquattr’ore sono divampati tre roghi che hanno richiesto un nuovo dispiegamento di mezzi aerei e squadre a terra. Dopo le fiamme divampate l'altro ieri a La Maddalena, ieri si è riacceso un focolaio nel terreno incolto già arso dal fuoco, che ha minacciato le abitazioni circostanti, con l’evacuazione di alcune case. La situazione, rispetto al giorno prima, si è presentata comunque meno preoccupante. Nella tarda mattinata di ieri, in località Giardinelli, un nuovo incendio si è scatenato vicino a un deposito di movimento terra, già danneggiato dal primo rogo, costato un ettaro di terra in fumo e un'attività commerciale in ginocchio. Le fiamme sono state subito circoscritte dalla squadra dei Vigili del fuoco di La Maddalena. Nessun ferito ma alcuni abitanti sono stati invitati a restare a casa per la presenza di fumo. Il sindaco, Fabio Lai, ha convocato il Coc per tenere sotto controllo la situazione e prevenire le emergenze alla luce delle condizioni meteorologiche, con forti venti che soffiano sull'arcipelago e alte temperature che infiammano le isole. Sono in fase di accertamento, invece, le cause che hanno acceso il fuoco che, due giorni fa, ha minacciato l'aeroporto di Olbia. Partito da un'area ricca di sterpaglie, l'incendio, sospinto da un maestrale con raffiche fino a quaranta chilometri orari, si è propagato fino al perimetro dello scalo Costa Smeralda, costringendo al blocco temporaneo dei voli. Il denso fumo ha ridotto l'operatività dello scalo che ha sospeso decolli e atterraggi per quarantacinque minuti. La sospensione delle attività ha causato inevitabili ritardi, anche di ore, e il dirottamento su Cagliari di tre voli provenienti da Dusseldorf e Vienna. (t. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA