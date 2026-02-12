La legge di iniziativa popolare Pratobello 24, supportata da 211mila firme, attende da 16 mesi di iniziare il suo cammino in consiglio regionale. Ora che l’iter sta per iniziare, i comitati che la sostengono invitano la politica a dimostrare una volta per tutte «di voler difendere l’Isola», perché – ribadiscono a gran voce – «non vogliamo essere una colonia» dove installare una miriade di pale eoliche e pannelli fotovoltaici, a scapito del territorio e dell’ambiente.

