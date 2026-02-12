Gli attivisti della Pratobello: «Non vogliamo essere una colonia»«No all’assalto eolico»: la legge di iniziativa popolare attende da 16 mesi di iniziare il suo cammino in consiglio regionale
La legge di iniziativa popolare Pratobello 24, supportata da 211mila firme, attende da 16 mesi di iniziare il suo cammino in consiglio regionale. Ora che l’iter sta per iniziare, i comitati che la sostengono invitano la politica a dimostrare una volta per tutte «di voler difendere l’Isola», perché – ribadiscono a gran voce – «non vogliamo essere una colonia» dove installare una miriade di pale eoliche e pannelli fotovoltaici, a scapito del territorio e dell’ambiente.
