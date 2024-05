Sabato 1°giugno alle ore 18:00 presso la piazza fontana del Centro Commerciale Olbia Mare gestito da Nhood si terrà l’evento “Olbia a colori” nato dalla collaborazione con le Associazioni “Sunugal Associazione dei Senegalesi Olbia-Tempio” e “Anolf Sardegna” e la partecipazione dell’Avis di Olbia.

Racconti, musica e abiti tradizionali della comunità senegalese di Olbia animeranno il Centro Commerciale Olbia Mare dalle 18:00 alle 20:00, con l’obiettivo di far conoscere l’Associazione che, con i suoi progetti, accoglie e supporta la comunità senegalese in arrivo in città.

Un pomeriggio di Cultura – quella tradizionale Senagalese -, arricchita dalle voci di tutte le persone che, arrivate a Olbia dal Senegal, qui sono state accolte, hanno trovato un nuovo luogo di vita da chiamare “casa” e in cui hanno trovato nuove prospettive lavorative.

Storie di positività e inclusione che dimostrano che insieme si può fare tanto e vivere meglio.

Con iniziative come questa in Sardegna, Nhood prosegue il suo impegno nel potenziare la relazione con i territori in cui opera, insieme ai tanti servizi erogati, inclusa una ricca proposta commerciale. Nhood abbraccia e fa propria la strategia delle 3P, che massimizza tre distinte direttrici – generare un impatto positivo per il Pianeta, le Persone e la Prosperità -, garantendo uno sviluppo sostenibile e responsabile.

“La nostra missione è quella di essere cittadini del mondo. Impegniamo competenze, professionalità e buone pratiche per migliorare la vita delle persone che ci visitano, così da rendere i luoghi che gestiamo più sani, più funzionali e quindi più felici” dichiara Nadia Mombelli, Shopping Center Manager dei centri commerciali gestiti da Nhood in Sardegna.

Vi aspettiamo al Centro Commerciale Olbia Mare!

Gallerie Sardegna è l’insegna che identifica il network dei centri commerciali gestiti da Nhood nell’Isola e include: Olbia Mare a Olbia, I Fenicotteri a Cagliari e Porte di Sassari a Sassari. Sin dagli anni Novanta, rappresenta il punto di riferimento per cittadini e turisti in cerca di relax, shopping, intrattenimento, socialità e cultura. Con una superficie complessiva di circa 40 mila mq e circa 170 negozi - inclusi i più amati brand di abbigliamento e accessori, oggetti per la cura della casa e della persona, ristorazione, ipermercati e spazi destinati all’incontro, come i corner per il bookcrossing - i Centri di Gallerie Sardegna vantano nell’Isola il consolidato ruolo di leader nel mercato del retail real estate: le tre shopping destination sono state scelte da numerosi marchi - come Sephora, ZARA con l’intero gruppo Inditex e JD Sports - per aprire format innovativi e inediti. Alla ricca proposta di shopping, Gallerie Sardegna unisce un palinsesto di oltre 150 iniziative e animazioni annue, superando il tradizionale approccio commerciale: tra i servizi offerti ci sono numerose attività volte a sensibilizzare cittadini e visitatori sui principali temi del rispetto delle persone e del pianeta, realizzate con il supporto di enti pubblici (come Comuni e Regione), privati, e oltre 60 associazioni territoriali con cui Gallerie Sardegna mantiene rapporti di collaborazione continuativa. www.centroifenicotteri.it | www.centroolbiamare.it | www.portedisassari.it

Nhood Services Italy è una società internazionale di soluzioni immobiliari specializzata nel commercial real estate e nella rigenerazione urbana. Forte di un network globale consolidato – una holding, l’AFM (Association Familiale Mulliez) e oltre 1.000 collaboratori presenti in 11 Paesi -, Nhood affianca clienti e partner per creare, attivare e trasformare ogni tipo di asset class e promuovere una nuova visione urbana: dal retail al living, dagli uffici alla logistica, fino agli asset mixed-use. Nhood riunisce le principali aree di business del​ settore immobiliare con soluzioni che aiutano​ i proprietari di immobili, pubblici e privati, così​ come le aziende e i brand, a creare valore e generare il massimo potenziale dai loro asset. Collabora con le pubbliche amministrazioni in progetti di pubblico interesse, con l’ambizione di contribuire alla realizzazione di città più sostenibili, e si impegna nella trasformazione di asset esistenti in luoghi di vita dal triplo impatto positivo: People, Planet, Profit. www.nhood.it

