“Ictus: non solo ischemico” è il titolo del convegno in programma il 14 e 15 novembre al Caesar’s Hotel di Cagliari.

Ad organizzare l’appuntamento la struttura di Neurologia e Stroke Unit dell’ARNAS G. Brotzu.

Fra i temi oggetto di approfondimento, alla presenza di esperti di rilievo internazionale, il trattamento dell’ictus ischemico acuto, le nuove strategie terapeutiche e il ruolo in questo senso giocati dall’intelligenza artificiale, stroke ed epilessia, la riabilitazione e la gestione di quadri clinici complessi.

La partecipazione è a numero chiuso, prevista iscrizione gratuita e obbligatoria. L’iscrizione è gratuita e obbligatoria. La partecipazione per n. 100 medici chirurghi prevede il riconoscimento di 10 crediti formativi.

