Dopo il blocco causato dalla pandemia, il mercato dei condensatori in corrente continua è destinato a vivere un periodo di crescita che potrebbe protrarsi almeno fino al 2030.

A spiegare bene la situazione e tutti gli sviluppi previsti è il rapporto della Allied Market Research, il quale prende in considerazione il mercato di riferimento suddiviso per tipo di prodotto, tecnologia, installazioni e applicazioni. Per giungere alle conclusioni illustrate nel rapporto, l'azienda ha preso in esame varie fonti, tra cui comunicati stampa, bollettini, siti governativi e comunicazioni delle imprese attive nel campo della produzione e distribuzione di condensatori.

Tra i prodotti a cui fa riferimento il rapporto rientrano il condensatore ceramico, quello a film plastico e quello elettrolitico.

Che cosa sono i condensatori

Tutti utilizziamo quotidianamente dei condensatori, anche se non ce ne rendiamo conto.

Il condensatore non è altro che un piccolo componente elettrico presente in molti apparecchi elettronici che, grazie alle sue caratteristiche, consente di regolare la tensione interna e di limitare il rumore della rete.

Tra i più diffusi rientrano i condensatori elettrolitici, dei capacitori polarizzati di dimensioni contenute e di forma cilindrica o a goccia, utilizzati per gestire al meglio la corrente all'interno degli elettrodomestici e dei computer. A seconda della composizione chimica, si possono avere condensatori in alluminio, al tantalio o polimerici.

Molto utilizzati e diffusi sono anche i condensatori a film di polipropilene, spesso utilizzati in sostituzione degli elettrolitici quando è richiesta una tensione elevata che superi i 500 volt.

Per apparecchi di tipo medico e pezzi di ricambio dei veicoli, vengono invece preferibilmente utilizzati i condensatori ceramici multistrato, caratterizzati da un'elevata stabilità termica ed elevata capacità di corrente di ripple.

Com’è fatto un condensatore

Benché ne esistano varie tipologie, in linea generale un condensatore è composto da due armature e un dielettrico, liquido o solido. Le armature, le quali possono essere polarizzate o non polarizzate, svolgono la funzione di conduttori, mentre il dielettrico funge da isolante.

Apparentemente simili a delle classiche pile, i conduttori non sono dotati di carica elettrica autonoma, bensì accumulano carica quando il circuito elettrico entro il quale sono inseriti è in funzione e la distribuiscono all'occorrenza per ottimizzare il funzionamento di tutte le componenti elettriche.

Il report della Allied Market Research

Grazie al rapporto della Allied Market Research, aziende e professionisti del settore, ma anche gli investitori, possono avere un quadro completo dell'andamento del mercato dei condensatori a corrente continua ad alta tensione fino al 2030.

Tra gli altri aspetti considerati, vengono analizzate le principali tendenze, opportunità e sfide del mercato, nonché le politiche di sviluppo che possono impattare sull'andamento del settore di riferimento.

Da quello che si evince, le aziende protagoniste del settore, dopo la crisi generata dalla pandemia, la quale ha causato un blocco forzato della forza lavoro e della produzione, nonché una crescente difficoltà nel reperire materie prime essenziali, stanno adottando strategie volte a stabilizzare la produzione e la reperibilità di materiali. Tutto questo dovrebbe portare, secondo le previsioni, a una crescita produttiva volta a far fronte all'aumento della domanda previsto per i prossimi anni.

