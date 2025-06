È un ragazzo di 23 anni residente a Ortacesus la vittima del tragico incidente stradale avvenuto ieri sulla sp 33, nei pressi di Nuraminis.

Achraf Chamsi, di nazionalità marocchina, ha perso il controllo dell’Audi A3, che è sbandata prima sulla sinistra e poi di nuovo verso la corsia di marcia, per poi finire fuori strada in una scarpata di alcuni metri.

A prestare i primi soccorsi alcuni automobilisti e gli ospiti di un vicino albergo. Achraf Chamsi in seguito all’urto è stato scaraventato fuori dell’abitacolo, mentre l’amico che viaggiava con lui, un 18 enne anch’egli di nazionalità marocchina, è rimasto imprigionato all’interno dell’auto ed è stato liberato dal vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri. Quest’ultimo è stato portato in codice rosso al Brotzu, da dove sono giunte notizie rassicuranti, non sarebbe in pericolo di vita.

Toccante la scena di dolore dei genitori della vittima (tutti parte di una comunità di una numerosa, e integrata, comunità di nordafricani residenti nella Trexenta) davanti al corpo senza vita del figlio.

Tutti i dettagli su L'Unione Sarda in edicola e sull’edizione digitale

© Riproduzione riservata