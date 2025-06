La tassa del mare, il caro-parcheggi infiamma 

La tassa del mare. Quindici euro per parcheggiare tutto il giorno a Punta Molentis, 12 a Porto Sa Ruxi, dieci nelle spiagge più belle del Sarrabus. Eppure, dicono i sindaci di Castiadas e Villasimius, «nessuno si lamenta, fra l’altro i prezzi sono rimasti quelli dell’anno scorso». A Cagliari invece l’aumento dei prezzi nell’area dell’ippodromo provoca proteste fra i bagnanti. Cinque euro per tre ore, 14 per l’intera giornata: nell’area della sesta fermata, al Poetto, in tanti si lamentano e qualcuno parla di calo delle presenze: «La prossima volta andremo più avanti».

