"I bambini sono il nostro primario obiettivo. Fare la loro felicità è la nostra missione, ecco perché ogni nostro evento è gratuito", così enuncia Paola Moriconi, Vice Presidente del Vab Sinnai , organizzazione no profit di protezione civile, al servizio della comunità con progetti importanti e sempre più condivisibili, come il Vabbo Natale.

"L’Associazione Vab Sinnai è una Associazione impegnata, sia a livello locale e regionale, che a livello nazionale, in attività di Protezione Civile, di tutela e valorizzazione del territorio e dell’ambiente. Vanta una decennale esperienza nello svolgimento di varie attività di importante impatto sociale e di programmazione e realizzazione di eventi e manifestazioni di diverso genere come previsto dalle attività indicate nel nostro statuto associativo", continua la Vice Presidente.

La storia del Vabbo Natale

Questa è una grande manifestazione cresciuta in pochi anni che nel 2024 è stato inserita tra gli eventi della Sardegna e promosso dall'Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna. Una sfida di valore che si presenta

con un ricco calendariopieno di appuntamenti organizzati sino al 22 dicembre.

La nascita di questo evento risale al 2018, quando proprio da una idea di Paola Moriconi, si cercò di promuovere le attività del Vab Sinnai coinvolgendo, soprattutto, le generazioni più giovani. Fu la prima volta che la piazza Santa Barbara di Sinnai fu addobbata a festa con un albero alto circa cinque metri, costruito con bottiglie di plastica dalla squadra del Vab, insieme a una piccola casa di Babbo Natale anch'essa realizzata con materiali di riciclo. Qui si tennero spettacoli di intrattenimento per i più piccini. Da quel momento la manifestazione è proseguita, pur con difficoltà, a crescere nella sua notorietà oltre alla sua capacità attrattiva di pubblico sempre più variegato.

E se nel 2019 ci si spostò in piazza Santa Vittoria con un albero creato da copertoni di auto, nel 2020 ci si ingegnò a superare la pandemia con un Vabbo Natale digitale. Nel 2021, per recuperare il contatto sociale che tanto era mancato la manifestazione divenne itinerante per tre weekend di dicembre vagabondando anche per le frazioni di Solanas e Tasonis.

Il 2022 segna un cambiamento: la sede del Vab si trasferisce nella Zona industriale di Sinnai e, proprio qui, si pensa di organizzare il nuovo evento. Audace progetto che determina un imponente allestimento fatto di gazebi, una casa di Babbo Natale più magica, palco, punti ristoro e di gioco, infopoint dell'associazione con dimostrazioni pratiche delle sue attività e, con sorpresa, la numerosa partecipazione di hobbisti. Questo disegno condiviso portò, in soli tre giorni, a centinaia di visite, determinando un enorme successo che viene confermato e superato nel 2023.

"L’evento, si è rivelato un appuntamento atteso e particolarmente impattante in relazione alla valorizzazione del turismo e della cultura, dell’industria ricettiva e dell’ospitalità, del commercio, dell’enogastronomia e della ristorazione nel territorio", evidenzia Paola Moriconi.

In effetti, l'anno scorso si sono sfiorate le 10mila presenze grazie anche a migliori allestimenti, un presepe vivente, la

collaborazione di scuole dell'hinterland e di altre associazioni di volontariato. L'intera isola ha risposto a questa solidale chiamata e nulla si può fare se non stupire anche in questo fine 2024.

Come recita lo slogan dell'evento: "Perché per noi la felicità di un bambino non ha prezzo", evidenziando con enfasi la missione primaria dello spirito con cui prende vita questa macchina natalizia.

Il programma del Vabbo Natale 2024

Ci si potrebbe domandare come mai un'associazione di Protezione civile si cimenti con eventi sociali e la risposta è presto data. L'intera progettualità permette alla squadra di migliorarsi, di incentivare le proprie attività e, soprattutto, valorizzarne la necessità agli occhi del pubblico, di grandi e piccoli.

L'evento, illuminerà questo dicembre con la presenza di numerose attrazioni quali La Casa di Babbo Natale e dei suoi Elfi, il Presepe, i mercatini di Natale realizzati con strutture in legno dall'impatto scenografico e decorate con cura con addobbi e illuminazioni coordinati. Le intense giornate saranno caratterizzate dalla diffusione di temi che ricondurranno alla

profonda identità dell'isola: un maestoso Albero di Natale, i percorsi didattici dedicati alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie con laboratori di formazione e informazione sulle buone pratiche di protezione civile, gli intrattenimenti realizzati da vari gruppi folkloristici, le corali locali e ospiti provenienti dalle diverse Provincie della Sardegna, sino a una mostra degli antichi abiti tradizionali di Sinnai.

"Ci sarà tanta solidarietà attraverso una raccolta alimentare (IL miracolino di natale) a favore delle famiglie più bisognose, il supporto di numerose associazioni presenti con i loro stand, che si occupano di pet- terapy, sclerosi multipla, supporto ai bambini del Microcitemico di Cagliari e tante associazione che a tutela dei nostri amici pelosetti.

Novità di quest'anno, per la prima volta a Sinnai, una pista di pattinaggio su eco-ghiaccio aperta tutti i giorni. Tutto visitabile gratuitamente", racconta con entusiasmo Paola Moriconi.

Ecco che sino alla domenica del 22 dicembre, 5000 m2 di spazi saranno dedicati alle festività per poterle viverle insieme nella magia e solidarietà.

