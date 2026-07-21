La grande lirica internazionale approda a Barumini: Francesco Demuro in concerto a Su Nuraxi
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È una delle voci italiane più apprezzate sui palcoscenici internazionali e illuminerà il terzo appuntamento del Barumini Music & Heritage Festival. Il tenore Francesco Demuro, venerdì 24 luglio alle ore 21, illuminerà il sito UNESCO di Su Nuraxi con "Arie d'Opera a Su Nuraxi", accompagnato al pianoforte dal maestro Cristiano Manzoni. Artista applaudito nei più prestigiosi teatri del mondo, Demuro proporrà una selezione di brani del suo vasto repertorio operistico.
Per il tenore sardo, il concerto rappresenta un incontro speciale tra due patrimoni universali: da una parte la grande musica, dall'altra la straordinaria eredità storica e culturale rappresentata da Su Nuraxi. Una serata che si annuncia tra le più emozionanti dell'intera rassegna.
https://www.fondazionebarumini.it/barumini-music-heritage-festival/