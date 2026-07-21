Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 21 luglio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Lele Casini – giornalista e radiocronista

Giuseppe Tatti – Presidente degli impiantisti di Confartigianato Nuoro Ogliastra

Ignazio Masala – segretario Safor

Gioele Medas – un sardo che percorre l’Europa

Enzo Asuni – social media manager de L’Unione Sarda – Social Trends

Caffè Scorretto

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