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21 luglio 2026 alle 14:27aggiornato il 21 luglio 2026 alle 14:28
“La Strambata”, la puntata del 21 luglio 2026: Gioele Medas, un sardo che percorre l’EuropaConduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 21 luglio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini – giornalista e radiocronista
Giuseppe Tatti – Presidente degli impiantisti di Confartigianato Nuoro Ogliastra
Ignazio Masala – segretario Safor
Gioele Medas – un sardo che percorre l’Europa
Enzo Asuni – social media manager de L’Unione Sarda – Social Trends
Caffè Scorretto
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