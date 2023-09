È il 1983 quando si aprono le porte di un luogo che, per iniziativa dell’Assessorato ai Servizi Sociali (SeSi) dell’Ente Provincia di Cagliari, comincia il suo lungo operato come cooperativa di produzione e lavoro a sostegno delle categorie socialmente più fragili.

La Lanterna ha un racconto di promozione, speranza e progettualità che attraversa ben quattro decenni durante i quali mai si è perso di vista l'obiettivo principale del quotidiano sforzo: abbattere lo svantaggio sociale di cittadini in condizione di emarginazione.

La crescita de La Lanterna si rintraccia nel suo divenire cooperativa sociale di tipo B: "Dal 1983 ad oggi, La Lanterna ha generato opportunità di lavoro per una media annuale di 74 soci e circa 80 dipendenti, perfezionando un percorso volto agli inserimenti lavorativi, donando così una reale prospettiva di vita personale e familiare", la Presidente della cooperativa Maria Luisa Cuccu rivendica la missione fondamentale di questi anni: la concretezza nelle opportunità di inserimento sociale e lavorativo.

Ecco che ogni progetto è soggettivo perché centrato sulle peculiarità e storia dell'individuo: "Vengono focalizzati i reali bisogni delle persone che seguiamo dando loro la possibilità di sperimentarsi in contesti produttivi" - aggiunge la Presidente Cuccu.

Il motto de La Lanterna è inno alla rinascita: i fiori che imparano a volare diventano farfalle. Il percorso verso la nuova vita si tratteggia, passo dopo passo, quando coloro che lo desiderano, con coraggio sfidano gli ingranaggi del cambiamento. E riescono, grazie al supporto e alla formazione fornita dalla cooperativa: e poi la fiducia. Quella che si conquista verso se stessi, quella che si ottiene dagli altri, quella che aiuta a rimettersi in carreggiata e a sperare in un futuro illuminato dalle migliori sorprese. Il merito de La Lanterna è porre le basi affinché ogni individuo sia padrone di sé, del proprio mestiere, del proprio avvenire.

"Il fatto che la cooperativa stia festeggiando il suo quarantesimo anniversario è la dimostrazione della sua ottima riuscita grazie alla conduzione della sua Presidente Cuccu, le cui doti umane e relazionali sono da tutti riconosciute", il fondatore de La Lanterna, il Dottor Marco Cabras, testimonia l'orgoglio per una realtà che primeggia a Cagliari per la sua importanza di intenti e valori condivisi.

Ecco che nel 2018, la cooperativa si aggiudica il finanziamento del Diversity Management, inserito nell’asse prioritario 2 (Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà dell'UE) che delinea le pratiche aziendali volte all'inclusione.

"Vogliamo continuare a crescere con lo stesso ritmo che ci ha permesso i numerosi traguardi, rendendo nota la nostra storia e la dedizione condivisa in ogni progetto", l'auspicio della Presidente Cuccu, condiviso dal fondatore Cabras e dallo staff, evidenzia la sensibilità di un esempio virtuoso che da quarant’anni accompagna i più fragili rendendoli più forti.

