L'esperienza nel mondo dell'estetica comincia per Francesca Corongiu ben diciotto anni fa e il percorso ha disseminato soddisfazione, crescita e incontri importanti. Oggi, a Samatzai, la realtà del centro estetico Venus B&F garantisce cura di alto livello alla bellezza della donne. E i traguardi da raggiungere sono ancora tanti.

L'inizio. Francesca Corongiu, oggi professionista dell'estetica di trentasette anni, si approccia al settore nel lontano 2004. La scuola di specializzazione conferma e rafforza la sua passione che si esprime nei primi lavori a Cagliari. Grazie alla sua continua formazione che ne fortifica le competenze, Francesca Corongiu dieci anni dopo sceglie l'autonomia nella professione: ricavando una cabina per l'estetica di base proprio sotto la sua casa di famiglia. Trascorsero altri cinque anni di impegno e desiderio di farcela prima del grande salto.

La grande sfida. Il 2018 è finalmente l'anno decisivo per l'attività di Francesca Corongiu e del suo staff. A Samatzai costruisce da zero il suo centro estetico: una bella struttura di 110mq, sognata e studiata completamente da lei. Cinque cabine dedicate ai trattamenti e la reception per accogliere le sue amate clienti. Una squadra di cinque donne, la sua. "Attualmente il centro estetico è composto da me e altre quattro ragazze, speciali per me perché mi rappresentano e mi completano in questa attività al meglio" - riferisce la stessa Francesca Corongiu raccontando del suo mondo. "Eleonora si distingue per la sua gentilezza e l'ho scelta proprio per l'accoglienza e la gestione delle mie clienti, delle loro necessità e richieste. Alice, Giulia e Michelle sono estetiste specializzate e si occupano di tutta la parte riservata ai trattamenti viso e corpo da quelli più noti a quelli più avanzati e personalizzati" - attenziona sul suo team Francesca Corongiu con orgoglio. Francesca Corongiu non lascia indietro nessuno e la gratitudine raggiunge anche chi ha intrapreso parte del percorso di crescita. Cita, a tal proposito, la sua collaboratrice Rita, professionista onicotecnica che per un anno e mezzo dall'apertura del Centro estetico Venus B&F ha messo a disposizione la sua qualificata competenza a favore delle clienti e della crescita dell'attività. Negli anni, il desiderio di perfezionarsi ha condotto Francesca Corongiu e le sue professioniste a specializzarsi attraverso periodici corsi di aggiornamento, master orientati a trattamenti personalizzati manuali e con l'ausilio di macchinari, cercando di dare espressione alla creatività e al saper fare sempre meglio mediante l'adozione delle tecniche attuali e all'avanguardia.

Ecco che le proposte del centro alle sue clienti sono molteplici: dermopigmentazione, trucco permanente, make-up, estetica base e con macchinari solo per citarne pochi.

La filosofia. "Credo fortemente nella cura della persona, in quanto ho sempre sostenuto che il benessere di ognuno di noi dipenda in gran parte anche dal tempo che scegliamo di dedicarci" - spiega la Responsabile del Centro estetico Venus B&F, Francesca Corongiu. Il suo amore per le donne lo esprime ogni giorno mettendo anima e cuore nella sua attività cercando di soddisfare ogni richiesta, ascoltando le sue ospiti e realizzando i loro desideri di benessere fisico e nello spirito.

Un centro specializzato, quello di Francesca Corongiu, con un ventaglio di varie proposte e un ambiente familiare in cui operare ad alti livelli di qualità professionale. "La mia attuale posizione al centro è dedicata in gran parte al trucco permanente, per il quale sono la referente esclusiva. Prestando la mia collaborazione in altri sette centri estetici posizionati in tutta la Sardegna, conosco molte donne e regalo loro la bellezza di uno sguardo nuovo che illumini di maggiore armonia i loro volti" - prosegue Francesca Corongiu. La sua formazione si applica alla ricostruzione dell'arcata sopraccigliare, e al trattamento del tatuaggio eye-liner e il lip-gloss. Francesca Corongiu nella sua professionale manualità dona luminosità effettuando lavori naturali per valorizzare e mai trasformare i lineamenti. "La mia volontà è di trasmettere la mia grande passione, con dedizione, serietà, umiltà e la determinazione che mi contraddistingue da sempre" - racconta Francesca Corongiu. L'appuntamento con la bellezza è al centro estetico Venus, in quel di Samatzai, di Francesca Corongiu pronta a risaltare i tratti caratteristici di ogni volto femminile senza alterarne l'innata naturalezza.

