In Sardegna sempre più famiglie e imprese oggi scelgono il gas in rete, una soluzione comoda, sicura ed efficiente per abitazioni, condomini e aziende.

Gaxa, il principale operatore energetico sardo, fornisce attualmente il gas in rete – tra metano e aria propanata – in oltre 80 Comuni dell’isola e si appresta a raggiungere altri 13 Comuni nei prossimi mesi.

Chi può usare il gas in rete?

Per le famiglie sarde, il gas in rete rappresenta la scelta ideale, offrendo un comfort superiore grazie alla sua erogazione costante e facilità d’uso. Questo permette di godere di una fonte energetica efficiente e senza limitazioni per il riscaldamento domestico, la cottura dei cibi e la produzione di acqua sanitaria. Anche per i condomini, l’uso del gas in rete porta notevoli vantaggi: grazie all’impianto di riscaldamento e acqua calda centralizzato, tutti gli appartamenti godono di un comfort uniforme, riducendo i costi condominiali e migliorando l’efficienza energetica complessiva.

Il gas in rete rappresenta una soluzione vantaggiosa anche per le imprese nel territorio, adattandosi alla maggior parte delle esigenze business in quanto fonte energetica conveniente, sicura e sempre disponibile. Per gli stessi vantaggi, è ideale anche per gli usi industriali, nel settore agricolo, alimentare, caseario e alberghiero.

Vantaggi del gas in rete

Il gas in rete è anche una scelta più ecologica rispetto ad altri combustibili, contribuendo alla diminuzione delle emissioni nocive per l’ambiente. Scegliere il gas in rete per la propria casa o azienda significa quindi fare una scelta sicura, conveniente ed efficiente dal punto di vista energetico, contribuendo allo stesso tempo anche all’innovazione energetica complessiva del territorio.

L’offerta di Gaxa

Gaxa è attiva con l’offerta dedicata agli altri gas in rete (aria propanata) nei 4 capoluoghi di provincia, e con l’offerta metano è presente in tutti gli altri Comuni, garantendo un approvvigionamento costante di gas in rete ad oltre 45 mila clienti. Consulta il sito gaxaenergia.it per scoprire quali Comuni sono coperti.

