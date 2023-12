Durante il Natale i negozi CFadda Fai da te sono più belli e magici! L’assortimento di addobbi e luci invade le corsie e con i super sconti del volantino dicembre potete arricchire la casa, il giardino, il vostro ufficio con lo stile che più vi piace e con un gran risparmio.

Esplora le tendenze e le novità legate alla decorazione dell'albero di Natale per il 2023. Oltre ai classici rosso e verde, emergono nuove sfumature come il blu notte, il bordeaux e il verde salvia, con il rosa confermato per un tocco glamour.

Se volete qualche consiglio su come addobbare casa e albero, CFadda ha preparato una veloce guida con le seguenti info:

in quale ordine predisporre gli elementi in modo da creare la giusta profondità ed evitare sovrapposizioni

come ottenere un look armonioso usando palline di diverse dimensioni e texture

perché scegliere l'illuminazione a LED

idee creative per personalizzare l'albero, includendo decorazioni fatte a mano

L’8 dicembre si avvicina quindi approfitta delle offerte volantino dicembre: sono valide sia nei negozi sia online.

