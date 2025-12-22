In Ogliastra corsa agli acquisti E Bitti si prepara alle “Cortes” 

Le festività di dicembre a Bitti vanno in scena sotto una stella speciale: le Cortes de Natale. La rassegna invernale, realizzata grazie al contributo della legge 7 della Regione, culminerà il 31 dicembre con la festa in piazza Asproni e il brindisi di mezzanotte accompagnati dall’atteso concerto di Dolcenera e degli Istentales. La giornata si aprirà all’insegna della tradizione con “s’arina capute”, ovvero la questua dei bambini che nelle case e nei negozi raccolgono dolci e monete in segno di buon augurio. Dopo le 11, si apriranno le Cortes e i laboratori artigianali, i punti ristoro e dello street food. Dal mattino le note dei tenores e la musica di altre formazioni riecheggeranno tra i viottoli e le piazze del centro. Nel pomeriggio altri momenti di intrattenimento e i riti religiosi della tradizione che al termine della messa del Te Deum nella chiesa di San Giorgio Martire propone le “bulustrinas”: pioggia benaugurale di monete dalle finestre della casa parrocchiale. Poi l’uscita di Su Nenneddu, un’antica statuina del Bambin Gesù, che viene portata in processione fino all’area museale, attraversando i vicoli del centro storico con canti in sardo del vasto repertorio locale, rilanciati dal tenore Romanzesu.

Per lo shopping di Natale sono le ultime ore. Via Monsignor Virgilio e le altre strade commerciali di Tortolì, illuminate a festa, accolgono frotte di persone per il regalo dell’ultimo minuto. A sentire i commercianti, gli acquisti si concentrano soprattutto sugli articoli di abbigliamento e oggetti elettronici, seguiti dalle categorie dei prodotti del benessere e della cura personale e giochi e giocattoli. Si preparano a pranzi e cene delle festività diversi ristoratori, pronti ad accogliere gli ospiti con menu speciali in cui spiccano i piatti della tradizione.

La cittadina attende i festeggiamenti di fine anno e anche un buon numero di turisti che stanno prenotando nei b&b e negli affittacamere. Il concerto di San Silvestro, con gli ospiti Benji&Fede e la presenza di Giuliano Marongiu, è la ciliegina sulla torta di un programma ricco di eventi sino all’Epifania. Conto alla rovescia anche a Bari Sardo dove hanno scelto di festeggiare in anticipo il Capodanno per non sovrapporsi con le altre manifestazioni: il 27 dicembre si esibirà, fra gli altri artisti, Federico Poggipollini. Anche per l’Abbarì festival si annuncia un’ampia partecipazione, anche di turisti provenienti da fuori Sardegna. (ro. se.)

