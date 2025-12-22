I misteri dei 41 bis nell’Isola «Non siamo stati informati» 

Detenuti al 41 bis da trasferire in Sardegna? A Uta? A Nuoro? Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria regionale non sa cosa intenda fare quello nazionale: «Non siamo stati consultati né informati. E siamo preoccupati», dice il provveditore Domenico Arena. Non solo per i rischi di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata ma anche per l’impatto che la novità potrebbe avere su un sistema carcerario in affanno e che sta provando, a fatica, ad “aprirsi” al territorio.

