I CONVOCATI AZZURRI PER GLI EUROPEI – Anche in questa edizione, la Spagna partirà chiaramente con i favori del pronostico. L’Italia – guidata (sia al maschile che al femminile) dalla Direttrice Tecnica Marcela Ferrari – proverà a dare filo da torcere agli iberici, insieme ad altre nazionali di livello come quelle di Portogallo, Francia, Svezia e Belgio. La selezione azzurra femminile potrà contare su Carlotta Casali, Giorgia Marchetti, Carolina Orsi, Chiara Pappacena, Martina Parmigiani, Emily Stellato, Giulia Sussarello, Lorena Vano; quella maschile, invece, sarà composta da Michele Bruno, Marco Cassetta, Simone Cremona, Lorenzo Di Giovanni, Facundo Dominguez, Giulio Graziotti, Aris Patiniotis, Riccardo Sinicropi.

Di seguito una breve scheda di ciascun convocato:

CARLOTTA CASALI – Nata il 30 gennaio del 1993, ha scoperto il padel a Madrid dove era andata per studiare, rimanendoci a vivere e iniziando una carriera che sta diventando sempre più interessante. La romana è vicinissima alle prime 50 del mondo ed è la Campionessa d’Italia in carica, insieme a Emily Stellato. Gioca a sinistra.

GIORGIA MARCHETTI – Nata il 21 gennaio del 1995, ex tennista di ottimo livello, si è dedicata al padel dopo il ritiro e ha subito ottenuto risultati importanti. Nel 2023 ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi Europei di Cracovia, con Carolina Orsi. È stata la miglior azzurra all’ultimo BNL Italy Major, arrivando agli ottavi. Gioca a sinistra.

CAROLINA ORSI – Nata il 4 luglio del 1991, si è affermata come la miglior giocatrice italiana negli ultimi due anni, arrivando fra le prime 30 del mondo e ottenendo risultati internazionali mai raggiunti prima da nessuna connazionale. Nel 2023 ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi Europei di Cracovia, con Giorgia Marchetti. Gioca a destra.

CHIARA PAPPACENA – Nata il 14 luglio del 1994, è da tempo uno dei pilastri della nostra Nazionale, con cui ha vinto un bronzo ai Giochi Europei di Cracovia dello scorso anno e due bronzi agli ultimi due Mondiali. È stata inoltre una delle primissime azzurre a ottenere risultati nel circuito maggiore, ai tempi della fruttuosa collaborazione con Giulia Sussarello, oltre ad aver dominato per anni e anni nel panorama italiano con numerosi successi nel Campionato Italiano. Gioca a destra.

MARTINA PARMIGIANI – Nata il 16 giugno del 1994, è alla prima convocazione, traguardo frutto di risultati sempre più prestigiosi a livello nazionale. Quest’anno ha vinto le prime due tappe del circuito Slam by MINI, oltre al Master finale dell’edizione 2023. Gioca a sinistra.

EMILY STELLATO – Nata il 31 maggio del 1982, è fra le migliori giocatrici del nostro movimento ormai da tempo e ha vissuto un’ottima stagione 2023 a livello internazionale, arrivando fino a un passo dalle prime 50 del mondo. Inoltre, è la Campionessa d’Italia in carica, insieme a Carlotta Casali. Gioca a destra.

GIULIA SUSSARELLO – Nata il 29 maggio del 1992, è da lungo tempo una delle giocatrici simbolo del padel italiano ed è stata fra le prime a farsi notare a livello internazionale. Fra 2017 e 2021 ha vinto per cinque volte di fila il titolo italiano. È tornata nel circuito a fine maggio, dopo essere diventata mamma per la prima volta. Gioca a sinistra.

LORENA VANO – Nata a Caserta il 15 agosto del 1998, e cresciuta a Malaga (Spagna), ha coronato un lungo inseguimento alla maglia azzurra, grazie a risultati sempre più importanti nel circuito Premier Padel. Oggi occupa la 55esima posizione della classifica FIP, seconda miglior italiana al mondo. Gioca a destra.

MICHELE BRUNO – Nato il 14 gennaio del 1989, era membro della Nazionale azzurra campionessa d’Europa nel 2019 a Roma, dove vinse (con Andres Britos) il match decisivo nella finale con la Francia. Nello stesso anno ha conquistato anche il titolo italiano. Torna in Nazionale a tre anni dall’ultima convocazione. Gioca a sinistra.

MARCO CASSETTA – Nato il 27 maggio del 1999, è il più giovane fra i convocati azzurri per gli Europei. Fra i nati in Italia è il più in alto nel ranking mondiale FIP, al numero 110. Nel 2022 ha vinto i Campionati italiani, in coppia con Simone Cremona. Può giocare in entrambe le posizioni.

SIMONE CREMONA – Nato il 14 settembre del 1987, è da anni uno dei giocatori più forti del movimento tricolore. Membro della Nazionale campionessa d’Europa nel 2019 a Roma, detiene il record di titoli ai Campionati italiani: sei nelle ultime sette edizioni. Quest’anno ha raggiunto il secondo turno al BNL Italy Major. Gioca a destra.

LORENZO DI GIOVANNI – Nato il 25 dicembre 1987, ha conquistato la maglia azzurra nel 2021 e da allora non è mai mancato fra i convocati. Nel 2023, insieme a Daniele Cattaneo è diventato il primo italiano a vincere un match di padel sul Centrale del Foro Italico, oltre ad aver conquistato il titolo Nazionale con Cremona. Gioca a sinistra.

FACUNDO DOMINGUEZ – Nato il 9 novembre del 1997 a Mar del Plata (Argentina), difende i colori dell’Italia nel circuito internazionale, da numero 57 del ranking FIP. Quest’anno, nel torneo Premier Padel di Riyadh, si è preso lo sfizio di battere la leggenda Fernando Belasteguin. È la sua prima convocazione in Nazionale. Può giocare in entrambe le posizioni.

GIULIO GRAZIOTTI – Nato il 28 agosto del 1998, negli ultimi anni è cresciuto fino a diventare uno dei nomi più in vista del nostro movimento. Nel 2024, in coppia con Flavio Abbate ha vinto ben cinque titoli nel Cupra FIP Tour, eguagliando il record assoluto di vittorie nel circuito (otto). Gioca a sinistra.

ARIS PATINIOTIS – Nato il 12 novembre del 1991 a Mar del Plata (Argentina), vanta lunghi trascorsi nel circuito internazionale, nel quale difende i colori dell’Italia. È numero 63 del ranking FIP, e campione d’Italia a squadre con l’Orange Padelclub. È la sua prima convocazione in Nazionale. Può giocare in entrambe le posizioni.

RICCARDO SINICROPI – Nato il 12 settembre del 1990, ha avuto una buona carriera nel tennis prima di dedicarsi al padel, diventando in poco tempo uno dei miglior giocatori italiani. Nel 2022, a Roma, è stato il primo azzurro a vincere una partita nel tabellone principale di un torneo maggiore, con Daniele Cattaneo. Gioca a destra.

TUTTE LE NAZIONI PARTECIPANTI – La rassegna continentale vedrà in gara tutte le più importanti selezioni. Le Nazionali maschili partecipanti saranno Spagna, Italia, Francia, Svezia, Belgio, Gran Bretagna, Germania, Polonia, Danimarca, Paesi Bassi, Portogallo, Svizzera, Monaco, Croazia, Ungheria, Austria; nel femminile invece, si contenderanno il titolo Spagna, Italia, Francia, Svezia, Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, Germania, Finlandia, Gran Bretagna, Estonia, Lituania, Svizzera, Polonia, Portogallo, Ungheria.

IL PREZIOSO CONTRIBUTO DEI PARTNER – L’evento di Cagliari può godere del prezioso supporto dei partner: Bullpadel, Official Ball della FIP, vestirà per l’occasione anche i ball boys e lo staff con la sua collezione; Cupra sarà Official Automotive Partner dell’evento. Acquisiscono la qualifica di Official Supplier Mejor Set, Official Court, Mondo, Official Turf, e Valmora, Official Water. L’Unione Sarda, infine, assicura il suo impegno in veste di Media Partner dell’evento.

