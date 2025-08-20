Roberto Piccoli alla Fiorentina 

Clamoroso colpo di mercato: il Cagliari cede il suo attaccante titolare, Roberto Piccoli, per 25 milioni di euro alla Fiorentina, l’avversaria di domenica alla Domus. Piccoli è stato venduto a titolo definitivo e sarà pagato dal club viola proprio quanto chiedeva il Cagliari, ovvero il doppio rispetto al prezzo del recente riscatto. Fra le clausole dell’operazione, anche la “sell on fee”, ovvero il diritto del Cagliari a una percentuale (da stabilire) su una futura rivendita. Tifosi divisi tra favorevoli e contrari alla cessione. Anche Rog lascia il club rossoblù, andrà in Turchia.

a pagina 44