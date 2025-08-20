VaiOnline
Il piano.
21 agosto 2025 alle 00:26

Voli per New York, bando in chiusura 

Se ne parla da più di un anno, ora è arrivato il momento della verità. Il bando per incentivare le nuove rotte negli aeroporti sardi arriverà al traguardo domani, quando scadrà il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse da parte delle compagnie aeree.

La Regione ha individuato 67 collegamenti internazionali che meritano di essere agevolati con aiuti e sconti sui costi di gestione aeroportuale. Tra questi anche voli diretti verso gli Stati Uniti: sono previste le nuove linee per New York (da Cagliari e Olbia) e la Cagliari-Filadelfia. Negli scorsi mesi due compagnie avrebbero sondato il terreno. Si tratta di Neos (che già gestisce il collegamento Palermo-New York) e Delta Airlines. Quest’ultima proprio nelle ultime ore ha proposto un sondaggio sui propri canali social: «Arriverà una nuova destinazione. Sarà Malta, Ibiza o la Sardegna?», dice il post che chiede commentare e votare online.

Il meccanismo

Le compagnie che si aggiudicheranno le rotte del bando beneficeranno di un contributo che coprirà fino al 50% dei costi aeroportuali negli scali di partenza e arrivo. L’obiettivo è anche quello di creare una rete stabile di connessioni internazionali sia d’estate che d’inverno. La scadenza del bando, inizialmente prevista a fine luglio, è stata prorogata dopo le richieste presentate da diverse compagnia che potrebbero essere interessate a partecipare: Easyjet, Volotea, WizzAir, e Aeroitalia, come si legge nella documentazione relativa al procedimento, firmata dal direttore generale dell’assessorato regionale ai Trasporti.

La lista

Il bando prevede 67 rotte, suddivise tra i tre aeroporti sardi. Aeroporto di Cagliari: Ajaccio, Berlino, Birmingham, Bordeaux, Brest, Bucarest, Cluj, Cork, Dubai, Dubrovnik, Edimburgo, Eindhoven, Filadelfia, Hannover, Helsinki, Istanbul, Kaunas, Vilnius, Lamezia Terme, Lille, Lipsia, Lisbona, Liverpool, Łódź, Malaga, New York, Nizza, Oslo, Riga, Rotterdam, Tallinn, Tirana, Zagabria. Aeroporto di Alghero: Amburgo, Basilea, Berlino, Bilbao, Bristol, Cagliari, Colonia, Eindhoven, Ginevra, Lione, Manchester, Oslo, Porto, Praga, Sofia, Stoccarda, Stoccolma, Valencia, Varsavia. Aeroporto di Olbia: Cagliari, Dortmund, Helsinki, Istanbul, Lisbona, Malaga, Liverpool, New York, Newcastle, Palma di Maiorca, Porto, Reykjavik, Rotterdam, Siviglia, Vilnius.

