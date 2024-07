Cagliari, 18 luglio 2024 – Nel 2024 l'Italia si conferma assoluta protagonista nel calendario padelistico mondiale ospitando alcune delle manifestazioni più importanti della stagione. Una posizione strategica quella del nostro Paese che – come evidenziato dai numeri del World Padel Report 2024 – sta sensibilmente contribuendo all’ulteriore diffusione di questa avvincente disciplina sportiva. Grazie alla costante sinergia tra Federazione Italiana Tennis e Padel e Federazione Internazionale Padel, per gli amanti della 'pala' l'estate italiana è caldissima. Dopo quello offerto dal BNL Italy Major Premier Padel di Roma e del Genova Premier Padel P2 (30 giugno-7 luglio), lo spettacolo si sposterà a Cagliari. Ad ‘aprire le danze’ al Tennis Club Cagliari sarà la seconda edizione del FIP Platinum Sardegna (14-20 luglio). Per il capoluogo sardo una grande conferma dopo il tutto esaurito dello scorso anno (anche per questa edizione l’ingresso sarà gratuito), per il torneo categoria di punta del CUPRA FIP Tour, il circuito più importante a livello mondiale, con oltre 170 tornei in tutto il mondo da 23 paesi. In palio 250 preziosissimi punti del ranking FIP per i vincitori dei tornei maschile e femminile e un montepremi di 60mila euro equamente distribuito fra uomini e donne, per un prize money totale di 120mila euro. Dopo il FIP Platinum Sardegna, il prestigioso circolo cagliaritano accoglierà quindi i FIP European Padel Championships.

SARDEGNA, ‘L’ISOLA DELLO SPORT’ – Con il prezioso supporto della Regione Sardegna e del Comune di Cagliari, dal 22 al 27 luglio, il capoluogo sardo ospiterà la tredicesima attesissima edizione della principale competizione per nazionali del ‘Vecchio Continente’. Protagonista, ancora una volta, sarà il Tennis Club Cagliari con i suoi campi immersi nella suggestiva oasi verde del colle di Monte Urpinu. La Sardegna punta ad offrire ai tifosi italiani e stranieri un’esperienza indimenticabile per promuovere il proprio territorio anche attraverso lo sport. Cagliari ha creduto e investito dall'inizio sul padel, percependone immediatamente le straordinarie potenzialità. Dopo aver ospitato numerosi eventi internazionali, ‘l’Isola dello Sport’ si trasforma dunque nell’‘Isola del Padel’, preparandosi ad abbracciare i grandi campioni di questo sport, pronti a guidare le rispettive squadre selezioni nella caccia al prestigioso titolo di Campioni d’Europa.

IL FORMAT DEL TORNEO – Le qualificazioni tenutesi a Oslo nel weekend del 7-9 giugno scorso, hanno assegnato gli ultimi sei posti disponibili per la Fase Finale dei FIP European Padel Championships, cui erano già ammesse direttamente le prime dieci nazioni del ranking tra cui l’Italia. Ciascuna nazionale sarà formata da un minimo di sei a un massimo di otto giocatori, sia nella competizione maschile che in quella femminile. Il 21 luglio si terrà la cerimonia di apertura, al termine della quale ci sarà il sorteggio della Fase a Gironi che partirà il giorno seguente sugli 8 campi da padel allestiti al T.C. Cagliari e terminerà il 24 luglio (doppia sessione giornaliera con inizio delle gare alle ore 9 e alle ore 17). Le 16 nazioni saranno suddivise in 4 gironi da 4 squadre: Spagna, Italia, Francia e Svezia, come teste di serie, sono state già direttamente distribuite in ciascuno dei quattro Gruppi (A per gli iberici, B per gli azzurri, C per i transalpini, D per gli scandinavi). Le prime due classificate di ogni gruppo conquisteranno il diritto a competere per le posizioni dalla prima all'ottava, mentre i paesi classificati al terzo e quarto posto si contenderanno le posizioni dalla nona alla sedicesima. Venerdì 26 luglio si disputeranno le semifinali, ventiquattro ore dopo – a partire dalle ore 10 – si terranno le finali (non solo quelle per assegnare il titolo ma anche quelle per determinare tutte le altre posizioni, dalla terza all’ottava).

LA STORIA DELLA COMPETIZIONE – Quest’anno con Cagliari, il nostro Paese ospiterà – per la quarta volta nella storia della competizione – i FIP European Padel Championships. La prima edizione italiana tenutasi a Lido di Savio (una frazione del comune di Ravenna, in Emilia-Romagna), datata 1995, è stata anche la prima in assoluto degli Europei. Successivamente, il prestigioso torneo a squadre è tornato in Italia nel 2005 a Bologna e nel 2019 a Roma. Nelle 12 edizioni finora disputate, la Spagna è stata dominatrice incontrastata conquistando il titolo per ben 10 volte nel maschile e 9 nel femminile. Gli Azzurri sono riusciti nell’impresa soltanto una volta, nel 2019, quando la selezione maschile guidata da Gustavo Spector sconfisse in finale la Francia al Bola Padel Club di Roma con un netto 2 a 0. Al femminile, invece, il miglior risultato è il bronzo conquistato nel 2021 a Marbella.

Dalla prima ravennate all’imminente tredicesima edizione cagliaritana, i numeri dei FIP European Padel Championships sono cresciuti costantemente, in termini di Federazioni coinvolte, pubblico e atleti partecipanti. Le pre-registrazioni al torneo sardo hanno infatti raggiunto cifre record: 30 nazionali per il maschile e 21 per il femminile, per un totale di 51 squadre partecipanti. Nella precedente edizione della manifestazione, svoltasi nel 2021 a Marbella in Spagna, i team in gara erano 29, 16 maschili e 13 femminili. Il numero di selezioni partecipanti è dunque quasi raddoppiato, a dimostrazione della crescita esponenziale del fenomeno padel in Europa. Del resto, il ‘Vecchio Continente’ può contare sul 59% degli oltre 30 milioni di giocatori sparsi in tutto il mondo, come evidenziato dal World Padel Report 2024.

GLI EUROPEI SU SUPERTENNIS E SUPERTENNIX – I FIP European Padel Championships verranno trasmessi integralmente in diretta su SuperTenniX (la piattaforma streaming della FITP) e su SuperTennis, prevalentemente attraverso i canali HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV), accessibili sulle Smart TV connesse ad Internet.

IL PREZIOSO CONTRIBUTO DEI PARTNER – L’evento di Cagliari può godere del prezioso supporto dei partner: Bullpadel, Official Ball della FIP, vestirà per l’occasione anche i ball boys e lo s taff con la sua collezione; Cupra sarà Official Automotive Partner dell’evento. Acquisiscono la qualifica di Official Supplier Mejor Set, Official Court, Mondo, Official Turf, e Valmora, Official Water. L’Unione Sarda, infine, assicura il suo impegno in veste di Media Partner dell’evento.

