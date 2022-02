Sono 16 i posti di lavoro che EdiliziAcrobatica offre su tutto il territorio sardo, in particolare a Cagliari e Sassari, dove ricerca tecnici commerciali e muratori; un’occasione davvero imperdibile.

EdiliziAcrobatica, presente sull’isola da diversi anni, ha deciso di ampliare il suo organico per soddisfare le richieste di tutti i cittadini dell’isola e poter sempre di più penetrare, in modo capillare, il territorio.

Entrare in EA significa entrare a far parte di un ambiente giovane e dinamico, in continua evoluzione, meritocratico con ottime opportunità di carriera. Infatti, molte delle nostre figure, dall’assistente di cantiere, allo stagista neolaureato, hanno la possibilità di crescere professionalmente e personalmente fino ad arrivare a occupare cariche manageriali. Questo perché per un giorno al mese, l’azienda interrompe la produzione per formare tutti i suoi collaboratori, sia da un punto di vista tecnico che personale, creando dei percorsi di formazione su misura per ognuno di essi.

“Il nostro obiettivo - spiega Anna Marras, socia di EdiliziAcrobatica e consigliera di amministrazione con delega alle risorse umane – è offrire occupazione e formazione, in un settore in forte crescita ed espansione su tutto il territorio italiano. Entrando a far parte del nostro team si diventa padroni di una nuova professione: l’operatore su fune. Non chiediamo, infatti, come requisito il patentino di operatore perché siamo noi stessi a erogare i corsi e formare il nostro personale secondo la normativa vigente. Quelli che cerchiamo sono giovani disposti a raccogliere la sfida di EdiliziAcrobatica e lavorare con noi”.

