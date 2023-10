CFadda Fai da te ha lanciato la nuova linea Domomea di arredamento per la casa e nel volantino di novembre potrai accedere a questa importante novità a dei prezzi scontati. Sfoglia qui le offerte quindi e lasciati ispirare nella scelta degli elementi d'arredo per i tuoi ambienti: colori e forme di tendenza, materiali di qualità, soluzioni funzionali e tanti dettagli per definire l'atmosfera e la personalità della tua casa. Ecco qualche anticipo:

Parete soggiorno Camberra -26%: disponibile in due colorazioni, rovere sherwood e bianco oppure cemento e bianco, è costruito con un gioco di vuoto e pieno e presenta una linea che si adatta a tanti stili. Misure 290 x 50 x 200 h cm.

Tavolo in legno allungabile -30%: poco spazio ma tanti amici? Ecco la soluzione 180/190 X 90H cm!

Divano letto New York: offre comfort e praticità grazie al suo design moderno e alla facile apertura. Colore grigio, misura 210x75x80 H cm.

© Riproduzione riservata