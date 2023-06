«Dea Madre Terra, Verso il Cambiamento» è l ’eve nto nato dalla collaborazione fra il Centro Commerciale I Fenicotteri e il Gruppo Culturale di Alessandra Sorcinelli.

Il Centro Commerciale I Fenicotteri è uno dei centri commerciali dell’insegna Gallerie Sardegna, che identifica i centri gestiti in Sardegna dalla società di servizi e sviluppo immobiliare Nhood.

Nelle ultime settimane Nhood ha intrapreso numerose iniziative “triplo impatto positivo” in tutti i centri Gallerie Sardegna, con l’obiettivo di creare luoghi in cui conoscenza, bellezza e momenti di piacevolezza si fondono per il benessere fisico e sociale di tutti i visitatori e i cittadini.

Il contributo dell’arte è fondamentale per sviluppare l’intelligenza emotiva, per questo Nooh intende diffondere la cultura quale bene prezioso, patrimonio per le generazioni future, verso le quali nutre un profondo senso di responsabilità.

«Dea Madre Terra, Verso il Cambiamento» è una mostra che racconta l’arte femminile ed evidenzia il tema del riscatto, della rinascita, della tenacia e della terra madre, partendo proprio dal tessuto culturale sardo.

Quello della Dea Madre è un culto praticato in età pre-nuragica e nuragica e molto diffuso in Sardegna.

La sua riproduzione artistica la vede rappresentata attraverso statue dai fianchi arrotondati e seni prosperosi, spesso di piccole dimensioni. Si tratta di un simbolo di fertilità e prosperità che ha accomunato le civiltà del Mediterraneo fin da epoca remota.

La statuina della Dea Madre più antica ritrovata in Sardegna è la “Venere di Macomer” risalente al Neolitico antico, circa 10000 anni a.C.

Il Gruppo Culturale di Alessandra Sorcinelli ha allestito la mostra «Dea Madre Terra, Verso il Cambiamento» presso il Centro Commerciale I Fenicotteri, e sarà visitabile dal 26 giugno al 2 luglio.



L’inaugurazione è prevista per lunedì 26 giugno alle ore 18.00 con l’esposizione di una collettiva d’arte di sole artiste sarde: Annarita Atzori, Natalia Loddo, Veronica Scano, Gabriella Zedda, Stefania Trudu e Magi Sulis.

Inoltre, per tutta la durata dell’evento, sono previste delle letture espressive con la presentazione della Raccolta Poetica Dea Madre Terra - Verso il Cambiamento.



“Dea madre è una figura femminile completa dalle origini al millennio che viviamo. Sul territorio isolano la donna è sempre stata parte attiva e propulsore del sistema familiare sociale economico e produttivo. Verso il cambiamento è uno stato necessario e imprescindibile e non più rimandabile. Donne in Arte che si esprimono per dare voce alle altre voci silenti” afferma Ada Lai - Assessore Regionale al Lavoro.

Alessandra Sorcinelli, Presidente del Gruppo Culturale, si dichiara “onoratissima di coordinare l'inaugurazione di questa importante esposizione collettiva tutta al femminile. Curare questa mostra è motivo di vanto, ma anche notevole onere. D'obbligo si potrebbe dire, alla luce della situazione della condizione femminile attuale in Sardegna e non solo”.

Un’occasione imperdibile per recarsi al Centro Commerciale.

Nhood Services Italy è una società internazionale di soluzioni immobiliari specializzata nel commercial real estate e nella rigenerazione urbana. Forte di un network globale consolidato – una holding, l’AFM (Association Familiale Mulliez) e oltre 1.000 collaboratori presenti in 11 Paesi -, Nhood affianca clienti e partner per creare, attivare e trasformare ogni tipo di asset class e promuovere una nuova visione urbana: dal retail al living, dagli uffici alla logistica, fino agli asset mixed-use. Nhood riunisce le principali aree di business del settore immobiliare con soluzioni che aiutano i proprietari di immobili, pubblici e privati, così come le aziende e i brand, a creare valore e generare il massimo potenziale dai loro asset. Collabora con le pubbliche amministrazioni in progetti di pubblico interesse, con l’ambizione di contribuire alla realizzazione di città più sostenibili, e si impegna nella trasformazione di asset esistenti in luoghi di vita dal triplo impatto positivo: People, Planet, Profit. www.nhood.it

© Riproduzione riservata